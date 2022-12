Děti z Dětského domova v Duchcově zvou zákazníky do svého adventního Obchůdku

Děti z Dětského domova v Duchcově se zapojily do celorepublikového charitativního projektu Obchůdky s Albertem. Cílem akce je pomoci připravit je na vstup do reálného života a zábavnou formou nahlédnout do světa podnikání. V průběhu celého roku malí obchodníci připravovali vánoční dekorace a drobné dárky, jejichž zakoupením je nyní můžou zákazníci podpořit. Svůj obchůdek otevřou v sobotu 10. prosince v teplické prodejně Hypermarket Albert v ulici Srbická. Výdělek děti plánují využít na společné aktivity v domově. Děti budou moci výtěžek využít k zájmovým aktivitám, budou si moci zakoupit vybavení pro volnočasové aktivity nebo zorganizovat společný výlet.

Obchůdky s Albertem realizuje Nadační fond Albert již od roku 2012. | Foto: Nadační fond Albert

Děti z Dětského domova v Duchcově se na Obchůdky s Albertem připravovaly dlouho dopředu. Výroba rukodělných dárků a dekorací probíhala několik měsíců. Nejprve se zapojily do kreativní a tvůrčí fáze při vymýšlení, později i do samostatného vyrábění. A nyní si vyzkouší i samotný prodej. Zábavnou formou se tak naučí novým dovednostem a vyzkouší si, jaké to je podnikat a umět se ocenit. „Na Obchůdky se připravujeme již od letních měsíců a před startem akce vše pečlivě dolaďujeme. Letos jsou našimi favority pro prodej vánoční skřítci, andílci, adventní věnce, ale určitě potěší i další rozličné vánoční dekorace, jako jsou ozdobné lžičky, svíčky a další drobnosti pro radost,“ říká Blanka Stádníková, ředitelka Dětského domova v Duchcově. FOTO: Krásná Sára z Teplic se dostala do finále soutěže Česká Miss Essens Malí obchodníci zvládli kompletní organizaci letošních Obchůdků a pro své zákazníky připravili výrobky různého druhu. Podpořit jejich snahu a zručnost může naprosto každý během třetího adventního víkendu v sobotu 10. prosince 2022, a to v prodejně Hypermarket Albert v ulici Srbická. Udělat radost rovnou dvakrát Do Obchůdků s Albertem se letos zapojily děti z celkem 55 dětských domovů a neziskových organizací z celého Česka. Projekt probíhá v obchodech Albert od 25. listopadu do 19. prosince. Nadační fond Albert podporuje organizace finančním příspěvkem na pořízení výrobního materiálu, zároveň se snaží děti zábavnou formou vzdělávat. Od odborníků dostaly cenné rady ohledně cenotvorby, marketingu i komunikace se zákazníky. „Obchůdky s Albertem organizujeme pravidelně od roku 2012. Za tu dobu přinesly dětem téměř tři miliony korun, ale především mnoho zkušeností do budoucího života. A to nám dává velký smysl,“ popisuje Kristýna Bernatová z Nadačního fondu Albert. FOTO: Běh s čelovkou v Teplicích pomohl pacientovi s roztroušenou sklerózou Celý výtěžek z prodeje výrobků připadne organizacím a dětem, které se na Obchůdcích podílely. Za utržené peníze budou moci organizace splnit nejrůznější dětská přání, například nakoupit potřebné vybavení pro volnočasové aktivity nebo zorganizovat dětem vysněný výlet. Zákazníci obchodů Albert tak mohou v předvánoční čas udělat dobrý skutek a odnést si krásné dárky pro sebe nebo své blízké. Seznam všech Obchůdků je dostupný na webu Nadačního fondu Albert. Výrobky je možné zakoupit také na jednoduchém e-shopu, který vznikl poprvé v době covidové pandemie, a podpořit tak organizace ze vzdálenějších regionů. (bs)