Pro děti a jejich rodiče jsme připravili naučnou hru, ve které při procházce přírodou, hledali a zodpovídali otázky týkající se bezpečné dopravy. Týden jsme zakončili dopoledním výletem na Autodrom do Mostu. Zde si děti vyzkoušely své znalosti na dětském dopravním hřišti a dostaly zasloužené odměny. Za pomoc a podporu děkujeme pražské organizaci Pěšky městem, krajským koordinátorům BESIP a Autodromu a Polygonu Most. Už se moc těšíme na účast v příštím roce.

Kampaň se koná v září, kdy si připomínáme Mezinárodní den bez aut (22. září) a zároveň tradičně probíhá Evropský týden mobility. Cílem je zvýšit počet dětí, které se budou pravidelně dopravovat do školy pěšky, a snížit dopravní zátěž před školami. Během celého týdne jsme s dětmi mluvili o dopravě a životním prostředí.

Děti z MŠ Jaselská se zúčastnily celostátní akce Pěšky do školy. | Foto: MŠ Jaselská

Minulý týden jsme se, jako jediná mateřská škola v Ústeckém kraji, zapojili do celostátní školní kampaně Pěšky do školy.

