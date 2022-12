FOTO: Koledy s Deníkem zpívaly děti ve školkách, u kapličky i v knihovně

MŠ Jeníkov, knihovna v Bořislavi, Teplice či Bílina, tak tam všude se s radostí zapojily do akce Česko zpívá koledy, kterou už několik let pořádá Deník. Po celém okrese zazněly koledy jako třeba Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce valaši a Jak jsi krásné, neviňátko.

Koledy s Deníkem zpívaly i děti z MŠ Jeníkov. | Foto: MŠ Jeníkov

Všem, kteří se zapojili děkujeme a těšíme, že si příští rok opět zazpíváme. ​Čekali jsme všichni na Vánoce, Vánoce přicházejí, a když nepřišly, tak jsme si to zazpívali samostatně jako přídavek. Děkujeme za prima navozenou předvánoční atmosféru. Paní Šmídová s dětmi, knihovna v Bořislavi FOTO: Krásná Sára z Teplic se dostala do finále soutěže Česká Miss Essens