Obec Jeníkov završila krásný podvečer velkolepým ohňostrojem. Každé ráno, když jdeme do školky, nám zářící světýlka stromečku připomínají, že bude ve školce veselo. Hned 5. prosince jsme slyšeli rachot řetězů. To přišel Mikuláš s čertíkem a přinesl nám dobroty, ale také trochu brambor a uhlí. Asi se musíme ještě více polepšit. Napravili jsme to, s velkou radostí jsme plnili úkoly z adventního mikulášského kalendáře. Počítali jsme svíčky na adventním věnci, pouštěli lodičky ze skořápek, pletli vánočku, pekli perníčky, zazpívali jsme si koledy – i na akci Česko zpívá koledy, kreslili dopis pro Ježíška a spoustu dalšího. Úžasná atmosféra na nás dýchla na stříbrnou neděli v modlanském kostele, kde jsme zpívali, jako andílci.