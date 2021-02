Kurzy jsou připraveny dle podkladů organizace Cermat. Žák se může zúčastnit všech nebo jen vybraných lekcí. Na kurz se není potřeba hlásit. Kurzy jsou zdarma. Vzhledem k aktuální situaci proběhnou kurzy online přes MS Teams. Odkazy jsou na webu školy.

E-kurzy z matematiky budou od 17 do 18 hodin: 9. 2. zlomky, algebraické výrazy, 16. 2. lineární rovnice a jejich soustavy, slovní úlohy, 23. 2. jednoduchá a složená trojčlenka, procenta, 2. 3. Pythagorova věta, obvody a obsahy rovinných obrazců, povrchy a objemy těles. E-kurzy českého jazyka jsou v plánu od 14.15 do 15.30 a to 8. 2. pravopis, 15. 2. stylistika, 23. 2. skladba, 1. 3. orientace v textu textové úlohy.

Jana Vachoušková