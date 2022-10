Deváťáci si na Šanci mohou vybrat střední školu, akce bude trvat dny

Regionální veletrh středního vzdělávání Šance 2022 se blíží. Tradičně proběhne v Kulturním domě v Teplicích a to v neděli 16. října od 12 do 16 hodin a v pondělí 17. října od 9 do 16 hodin.

Na veletrhu Šance v Teplicích získají žáci informace o studiu. | Foto: Deník / Zdeněk Traxler

„V neděli je určená samotným deváťákům a jejich rodičům. Mají možnost seznámit se s obory jednotlivých vystavujících středních škol, potkat se s jejich pedagogy a mnohdy i studenty daných škol," řekla zástupkyně ředitele Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy Jana Vachoušková a dodala: „V pondělí se na veletrhu představí 8 středních škol z Teplicka a dalších 19 z Ústeckého kraje. Většina škol nabídne své informační letáky o studiu na jejich školách. Je to skvělá příležitost pro všechny vycházející žáky, protože najdou na jednom místě širokou nabídku, která jim může významně pomoci při brzkém rozhodování, kam namíří své kroky po ukončení základní školy." Motto akce je „Studuj v Teplicích, pracuj v Teplicích". Vstup je zdarma. (mm)