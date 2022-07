Poslední červencový víkend dorazí do Bíliny jedenáct řezbářů, které tam pozval spolek Pohádkový les Bílina. Ten se stará o jednu z nejzajímavějších atrakcí města, kterou je les plný pohádkových postaviček. Podle organizátora Tomáše Nepomuckého by letos mohlo přibýt kolem dvacet nových. „Některé už řezbáři přivezou hotové, některé vzniknou na místě. Nedávno jsme instalovali Maxipsa Fíka v životní velikosti a teď mu přibude Ája. Tesat se bude také vodník z ladovských pohádek, Včelí medvídci i s Pučmelounem, včelka Mája a Vilík, krokodýl a pár trpaslíků,“ říká Tomáš Nepomucký. „Některé sochy umístíme i jinde v Bílině, nejen do Pohádkového lesa. Například vodník se usadí u rybníka. Chceme, aby se lidé se sochami potkávali i na dalších místech v okolí,“ dodává Nepomucký.