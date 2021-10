Divadelní přehlídka má v době koronaviru jiný průběh, protože nebylo možno zajistit účast dalších amatérských amatérských souborů tak, jako tomu bylo v předchozích letech.

Divadelní soubor Domu kultury Krupka. | Foto: Archiv DS DK Krupka

Přehlídka byla zahájena představením pro děti a nyní mají zájemci možnost shlédnout dvě představení pro dospělé. Hru bratří Mrštíků Maryša sehraje Divadelní soubor Domu kultury Krupka již v zrekonstruovaném objektu Domu kultury Olympie ve čtvrtek 14. října 2021 od 19 hodin. Tuto inscenaci mohli tepličtí diváci již zhlédnout dvakrát a to dokonce v premiéře před zájezdem souboru do USA v roce 2018, kdy soubor reprezentoval české amatérské divadlo v rámci oslav stého výročí vzniku Československa v New Yorku. Klasická hra patří do zlatého fondu českého divadla a je hrána v různých úpravách již od roku 1894. Věříme, že její provedení krupským souborem znovu zaujme i teplické diváky.