Radek Laube - PR manažer a tiskový mluvčí společnosti Autodrom Most

Vedle dvou závodů cestovních vozů budou moci diváci při exhibiční jízdě na okruhu sledovat i Tomáše Engeho, který do Mostu přijede oslavit 20 let od startu v F1. Fanoušci jej budou moci opět vidět za volantem monopostu Prost s označením AP04, s nímž v roce 2001 absolvoval tři velké ceny.

„Naše ambice jsou prosté. V neděli večer chci odjíždět z Mostu s pocitem, že jsme pro výsledek udělali maximum. Rád bych poděkoval svým partnerům a kamarádům, díky kterým se Mostu mohu zúčastnit…" popisuje Fulín, pro kterého je Most okruhem, kde seděl za volantem závodního vozu úplně poprvé a dodává, že si chce víkend především užít.

Závod cestovních vozů nejvyšší světové série se do České republiky vrací po deseti letech, poté co byla kvůli přetrvávajícím omezením zrušena jeho asijská část. Tréninky a kvalifikace proběhnou v Mostě už v pátek, neděle pak bude patřit dvěma ostrým závodům.

„Když jsem se dozvěděl o změně kalendáře WTCR a skutečnosti, že náhradním okruhem bude Most, okamžitě jsem začal podnikat kroky ke startu na divokou kartu,“ vrací se Petr k prvním momentům od zveřejnění senzační novinky.

Hned dva světové šampionáty najednou přivítá mostecký autodrom o víkendu 9. - 10. října. Vedle sobotního finálového vytrvalostního závodu mistrovství světa motocyklů to bude nedělní závod světového poháru cestovních vozů FIA WTCR, ve kterém bude na divokou kartu startovat Petr Fulín.

