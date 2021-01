"Historicky první virtuální exkurze pro veřejnost v Elektrárně Ledvice proběhne v úterý 12. ledna od 18 hodin. Už dnes přitom registrujeme devět účastníků. V případě zaplnění kapacity 35 osob, je možné se prozatím objednat na pondělí 18. ledna od 17 hodin nebo na čtvrtek 28. ledna od 19 hodin,“ říká Jana Muraňská, průvodkyně Informačního centra klasické energetiky v Elektrárně Ledvice. Podle ní za běžného provozu navštíví infocentrum více než sedm tisíc lidí ročně. „Nyní, podobně jako na jaře, k nám už tři měsíce nikdo nemůže. Kromě dotazů, kdy otevřeme, každého zajímalo, proč máme online prohlídky jen pro školy. Jsme proto rádi, že nyní můžeme vyhovět skutečně každému zájemci o prohlídku naší elektrárny a ukázat jim místa, kam se běžně nedostanou, nebo vystoupat s nimi až na vrchol nejvyšší rozhledny v České republice.“

Spustit se až na dno jaderného reaktoru, čelit vzdušným poryvům na střeše gondoly větrné elektrárny nebo vyzkoušet teplotu kotle klasické elektrárny? To je zbrusu nové lednové menu pro energetické nadšence, kteří si chtějí spravit chuť po nuceném uzavření infocenter Skupiny ČEZ kvůli probíhající pandemii. Unikátní virtuální prohlídky vybraných elektráren ČEZ přitom slibují hodinu plnou ponaučení, zábavy a soutěžení. Ostřílení průvodci zodpoví i ty nezapeklitější dotazy a zavedou návštěvníky přes platformu MS Teams do bezemisních jaderných elektráren Dukovan a Temelína, ukáží, jak se ekologická elektřina získává z vody, slunce a větru, nebo je seznámí s fungováním moderní klasické Elektrárny Ledvice.

„Ročně do našich infocenter zavítá skoro čtvrt milionu návštěvníků. Byla by škoda, kdyby letos o tento zážitek přišli. Přizpůsobili jsme se proto situaci a v průběhu prosince jsme některé z našich elektráren zdarma a virtuálně zpřístupnili alespoň pro školy. Zájem byl velký, a proto teď nabízíme tuto variantu také široké veřejnosti. Díky virtuálním modelům mají navíc lidé šanci vidět i to, co při běžných exkurzích není možné ukázat, třeba výměnu paliva v jaderné elektrárně nebo strojovnu větrné elektrárny 80 metrů nad zemí,“ vysvětluje Kateřina Bartůšková, vedoucí infocenter Skupiny ČEZ.

A jak se už v lednu podívat do zákulisí elektráren? Snadno a rychle! Na webu www.cez.cz/virtualne-v-elektrarne si stačí vybrat některou z komentovaných virtuálních prohlídek a registrovat se na volný termín. Nabídka zatím platí po dobu protipandemických omezení. V určitě formě ale tento typ prohlídek zůstane zachován i po obnovení standardních exkurzí do elektráren a infocenter.

Že je o virtuální prohlídky výrobních provozů Skupiny ČEZ zájem, dokazují nejen již první přihlášení zájemci z řad široké veřejnosti, ale právě i školní virtuální exkurze v závěru loňského roku. „Tímto způsobem k nám například zavítali žáci ze základních škol v Horním Jiřetíně a Na Dlouhém lánu v Praze 6. Středoškoláci byli třeba ze Střední odborné školy energetické a stavební v Chomutově, kladenského gymnázia a hned dvakrát ze Střední průmyslové školy v Českých Budějovicích,“ dodává průvodkyně Jana Muraňská.

Zbrusu nové virtuální prohlídky provozů doplňují pestrou nabídku vzdělávacích aktivit, které Skupina ČEZ nabízí dětem i učitelům navzdory epidemii. V on-line prostředí například pokračují interaktivní besedy Energie – budoucnost lidstva, týdně také přibývají novinky a zajímavosti na vzdělávacím portálu www.světenergie.cz.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy