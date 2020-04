V dnešní situaci se bohužel musí chodit maximálně ve dvojicích a s rouškami, ale u jezera Milada se život nezastavil. Potkáte tu mnoho běžců, kolařů, pejskařů ale i milenců.

Otužování v Miladě 1. dubna | Foto: Foto Ota Chmelík a Jarda Puchta

Parta otužilců, kterých se v letošní sezoně scházelo až ke čtyřicítce, sice ukončila předčasně společné otužování, ale to neznamená, že skončila s otužováním sólo. Vypěstovaná imunita k nákazám, se jí v této situaci, v které jsme se ocitli, moc hodí. Proto chodí samostatně, nebo ve dvojičkách nejen k Miladě, ale i do Chlumce, do Labe, někteří si už napustili bazény u baráků, a Honza, který bydlí v Tisé, má taky rybník za barákem. Počasí nám připravilo, i přes začínající jaro, tu pravou otužileckou atmosféru, které jsme se v letošní zimě ani nedočkali, i s mrazy a ledem.