Novou koncertní sérii připravilo Radio Dixie spolu s legendárním teplickým klubem Knak. V rámci Dixie On the Road vystoupí kapely se žánrovým zařazením v southern rocku, country, blues, rockabilly, bluegrassu, folku a amerikany.

The cell | Foto: Michal Bártík

Těšit se můžete na The Cell, Něžnou noc (Blanka Šrůmová & Jan Sahara Hedl), Livin Free, Leicht family, Taxmeny 50. let, The Wild Roots a mnohé další.