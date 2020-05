Mobilní aplikace EPP – Pomáhej pohybem motivuje veřejnost ke sportu prostřednictvím charity. Jejím prostřednictvím lidé dosud podpořili 1 516 projektů po celé České republice za 111,7 milionů korun. Aplikace se rovněž stala nedílnou součástí doprovodného programu nejrůznějších kulturních, společenských a sportovních akcí. Od spuštění v květnu 2015 se k ní přihlásila i řada známých českých sportovců.

V EPPce můžete vybírat z více než 20 sportovních aktivit. | Foto: Nadace ČEZ

Uživatelé EPPky, jak se aplikaci familiárně přezdívá, chůzí, během, na kole, ale třeba i na běžkách, na koni nebo v kajaku překonali za pět let trasu dlouhou 32 139 693 kilometrů. To odpovídá zhruba polovině vzdálenosti ze Země na Mars, nebo 42 zpátečním výletům na Měsíc. Pravidelní i příležitostní sportovci strávili s aplikací dohromady přes 25 milionů hodin. Pokud by si ji tedy člověk zapnul každý den na hodinu, zpětně by se dostal až někam k roku 850 před Kristem do doby, kdy Homér sepsal Ilias a Odysseu. Finanční prostředky přepočtené z vysportovaných bodů v aplikaci vyplácí neziskovým organizacím Nadace ČEZ.