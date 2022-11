Dubská porcelánka láká na trhy, těšte se na cibulák i bílé zboží

Kdo má rád porcelán, tak by neměl chybět na vánočních trzích v Dubí. Porcelánové trhy se v areálu společnosti Český porcelán uskuteční v pátek 11. listopadu od 9 do 15 hodin a v sobotu 12. listopadu od 9 do 14 hodin.

Ilustrační foto. | Foto: Zdeněk Traxler

„V nabídce bude jak tradiční cibulák, bílé a dekorované zboží, tak sortiment Praha Eco, Praha Blue a vánoční sortiment. Každý návštěvník získá dárek za nákup nad 500 korun, a to misku s dekorem slaměnka,“ řekla Kristýna Kroupová ze společnosti Český porcelán. Zaparkovat půjde naproti podnikové prodejně Českého porcelánu. (mm) Proboštov slavil výročí školy. Sešli se pamětníci, děti tancovaly a zpívaly