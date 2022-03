Sbírka materiální pomoci pro Ukrajinu stále pokračuje až do odvolání.

Dubská sbírka pro Ukrajinu pokračuje až do odvolání. | Foto: Město Dubí

Pro ty, co chtějí ještě pomoci, můžete stále nosit dary do Domu porcelánu s modrou krví v Dubí. Vždy denně od 9 do 12.00 a v pondělí a ve středu až do 19.00. Sbírku organizuje město Dubí ve spolupráci s Českým červeným křížem. (mm)