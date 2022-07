To, že jste se tam nemohli vykoupat už před prázdninami, tak to způsobila rekonstrukce. Bazén byl totiž prasklý a samovolně z něj odtékala voda. Od roku 2019 byl v havarijním stavu. Město ho nechalo opravit. „Bazén se vybrousil, vyčistil, vytmelil a vylepil se silnou folií. Na ni máme pět let záruky,“ řekl starosta Dubí Petr Pípal. Oprava z původních 2,3 milionů korun vyskočila kvůli zdražování materiálů na 5,7 milionu korun. Práce na opravě zdrželo i výběrové řízení, které muselo proběhnout nadvakrát. Do toho první se totiž nikdo nepřihlásil. „Taková je realita české stavebnictví. Komplet nový bazén by vyšel na 25 milionů,“ dodal starosta Pípal. Koupaliště má otevřeno denně od 9 do 19 hodin, plné vstupné stojí 100 korun a snížené 50 korun, Děti do 6 let neplatí nic. (mm)