Na další muziku se do Dubí těší mladší generace, na níž je duo Slza zaměřené. Pak už přijdou od 17.00 Olympic. Slza baví od 15.00. Duo, co se chytlo už před lety hitem „Katarze“, má překvapení. V hitu „Tak mi promiň“ hostuje zpěvačka i influencerka Dominique Alagia, roli terapeutky zde s lehkostí sobě vlastní herečka Dana Batulková. Slza, tedy Petr Lexa a Lukáš Bundil, naznačili, že rok 2022 pro ně bude přelomový. První zlom fanoušci zaznamenali už u písně „Padám“, kde se Slza představila s vycházející hvězdou Pam Rabbit. V tom trendu pokračují i u novinky „Tak mi promiň“, kde hostuje nadějná vokalistka, jedna z výrazných hvězd domácího TikToku Dominique Alagia. Chytlavý hit má divoký, barevný vizuál z prostředí párové terapie, režíroval ho frontman kapely, který mimo režie stojí zcela sám za hudbou i textem hitu. Hlavní role se vedle Petra Lexy, Dominique Alagia i herečka Dana Batulková, za kamerou stál multitalentovaný videomaker Michael Nováček.

Singl „Tak mi promiň“ vznikal zkraje roku 2022. Chvíli „zrál v šuplíku“, Lexa se k němu vrátil v červnu. Zárodky spolupráce s Dominique Alagia se rodily dřív. „Na ni jsem narazil před rokem na TikToku, zpívala cover Someone You Loved od Lewise Capaldiho. Zaujal mě její hlas, že jsem s ní musel nazpívat duet. Vyměnili jsme si pár zpráv, chválil jí tvorbu, přál štěstí, pak už jsme nebyli v kontaktu,“ vzpomíná Lexa.

„Když jsme dodělali demo „Tak mi promiň“ a padla otázka, jestli to nechce i další neotřelý hlas, vzpomněl jsem si na Domču. Psal jsem jí, poslal song, ten ji bavil, asi za dva týdny už jsme šli ze studia s hotovým singlem,“ líčí zpěvák Slzy. Jí se tak splnil dětský sen. „Jako menší jsem byla jejich fanynka,“ směje se Alagia. „Písnička mě dostala, víc lidí se v tom dle mého najde. Nadchla mě, singl je chytlavý, líbí se mé rodině i kamarádům,“ přiznává.

Zdroj: Youtube

K hit má symbolicky barevný klip v působivých retro interiérech, režie se jako u Padám zhostili Petr Lexa i Pam Rabbit. „Po zkušenosti s Padám, kdy jsme si vymysleli, žírovali a střihali klip s Pam, jsem věděl, že si to chci opakovat i tady. Vymyslel jsem námět, Pam mi ho pomohla přepsat do scénáře, dal jsem dohromady tým, lokace, rekvizity, ujal se režie,“ líčí Lexa a dodává: „Zpětně si říkám, bylo velké sousto, ale dost jsem si to užil i díky super týmu. Odvedli skvělou práci s úžasnou energií, bez ní to nejde. Výsledek mě těší."

Video vyšperkovala nezaměnitelným hereckým projevem i populární česká herečka Dana Batulková v roli terapeutky. „Od chvíle, kdy jsem přišel s nápadem párové terapie, bylo jasné, že terapeutka musí být zkušená herečka, která do role umí dostat přísnost, humor, nadsázku. Hlavně jsem z toho nechtěl dělat drama,“ směje se Petr Lexa.

Batulková byla pro kapelu jasnou volbou. „Sepsali jsme si seznam hereček, které by se nám do role líbily, hned na prvním místě byla Dana. Ta nám to potvrdila ještě ten den, tak jsme se k 2. místu ani nedostali. Byla dokonalá, hrála s neskutečnou lehkostí i přesvědčivostí. Ve výsledku do té scény přinesla víc, než jsem čekal. Úžasná zkušenost,“ ví Petr.

Radek Strnad