Tak tomu bylo i v případě zástavy oběhového systému u mladé dívky z Dubí, u které se strážníkům díky včasnému použití defibrilátoru podařilo obnovit činnost srdce před příjezdem vozidla záchranné služby. Po převozu dívky do nemocnice volal na služebnu ošetřující lékař z nemocnice, že je již stabilizovaná a že jí včasný zásah strážníků s defibrilátorem zachránil život. Výjezdů ve spolupráci se záchrannou službou mají strážníci více, ale tento případ je zvláště potěšující, že se podařilo zachránit život devatenáctileté dívce.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.