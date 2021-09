V Zámecké zahradě v rámci hlavního programu vystoupí třeba AC/DC Tribute (12.30), Děda Mládek ilegal Band (14.00) 15.30 Doctor P.P. (15.30), Petra Janů & Amsterdam (17.30), Dymytry (19.30) a UDG (21.00). Doprovodný program proběhne na stejném místě, od 10 do 12 se představí Základní umělecká škola, MŠ Husova, MŠ Tyršova, MŠ Velká Okružní, MŠ Osecká, ZŠ J. Pešaty. Vstupné se neplatí. (tx)

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.