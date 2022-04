Loni jste se na městském koupališti v Duchcově vykoupat nemohli, letos to má být vše jinak. Město nechá opravit a vyčistit filtraci bazénu a areál otevře od června.

Koupaliště v Duchcově. | Foto: Deník/Zdeněk Traxler

„Fungovat by měl od června do září. Záležet bude na počasí. Loni bylo asi devět koupacích dní, snad to letos bude lepší,“ řekl starosta Duchcova Zbyněk Šimbera. Velkou rekonstrukci bazénu, kdy by se zvedlo dno bazénu, město odložilo. „Ušetřili bychom na mistrovi plavčím, ale náklady na rekonstrukci by byly veliké,“ vysvětlil starosta. (mm)