Duchcov pobaví komedie Program na záchranu mužů se Zachem a Novákovou

Možná to nikdo neví, a nejspíš je to tak dobře, protože projekt je tajný. Jistá část vědecké veřejnosti se totiž domnívá, že muži melou z posledního. Že se na rozdíl od komunikativních a flexibilních žen do moderního světa nehodí, protože se mu nedokáží přizpůsobit.

Roman Zach. | Foto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

Muži mají čím dál méně možností se předvést nebo něco velkého vykonat. Jejich svaly a pěsti dnes zastupují všelijaké stroje. Severní i Jižní pól jsou dobyty i vše ostatní na této planetě. Nikoho není třeba chránit před divokou zvěří, protože divoká zvěř neexistuje. Muži opouštějí své tradiční pozice. Některé indicie dokonce připouštějí, že degenerují. Propadají trudnomyslnosti a zmaru. A to je škoda. A tak vznikl tajný program na záchranu mužů. V Národním ústavě duševního zdraví v Klánovicích u Prahy jsou s ním nejdál. Pojďme se podívat do Sexuologické laboratoře SL2 jaké programy na záchranu mužů se jim zatím podařilo vyvinout. Divadelní komedii Program na záchranu mužů s Romanem Zachem a Sandrou Novákovou můžete vidět v duchcovském kině Lípa ve čtvrtek 13. října od 19 hodin. Lístek stojí 200 korun. Jde o přeložené představení. (mm)