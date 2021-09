Uskuteční se tam totiž 37. ročník Podzimního běhu a 7. ročník memoriálu Honzíka Šestáka. Akci pořádá AK Duchcov a DDM Duchcov. Prezentace bude probíhat od 14.30 hodin, běhat budou děti, žáci, ženy i muži a to v několika kategoriích. Startovné je od 20 do 50 korun. (tx)

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.