Kategorie Chlapci 2014-2011(15chlapců): 1. Jan Šklíba, 369cm, ZŠ Molekula Chlumec, 2.Lukáš Kožíšek, 365cm, ZŠ Buzulucká Teplice, 3. Vojtěch Janovský, 354cm, ZŠ Pešaty Duchcov

Mladší žákyně 2010-2009(18děvčat): 1. Zuzana Markowiczová,435cm, Gymnázium Duchcov, 2,Klára Šustáčková, 435cm, ZŠ U Nových Lázní Teplice, 3. Sofie Štorková, 408cm, ZŠ Sochorova Duchcov

Mladší žáci 2010-2009 (6kluků): 1.Vojtěch Koša, 503cm, ZŠ Bílá cesta Teplice, 2. Radek Vaník, 417cm, ZŠ Bílá cesta , Teplice, 3. Ladislav Svátek, 384cm, ZŠ Pešaty Duchcov

Žákyně 2008-2007(10 dívek): 1. Nela Hrdličková, 505cm, ZŠ Buzulucká Teplice, 2.Jana Majtaníková, 481cm, Atletický klub Slaný, 3.Eliška Rožcová, 430cm, ZŠ Buzulucká Teplice

Žáci 2008-2007 (10chlapců): 1.Matěj Nos , 583cm, Gymnázium Duchcov, 2. Jan Vaněk, 528cm, ZŠ Anežky České Ústí nad Labem, 3.Ondřej Mrůzek, 526cm, Atletika Slaný

Padly rekordy v dálce. V předžactvu Jan Šklíba 369 cm, v ml. žactvu Vojtěch Koša 503 cm,ve st.žactvu Nela Hrdličková 505 cm. Ta překonala svůj loňský rekord. Poháry se rozběhly po celém ústeckém kraji!

Šklíba si ho odvezl do ZŠ Molekula Chlumec,Nos a Markowiczová do Gymnázia Duchcov, Hrdličková do Buzulky Teplice,Koša do Bílé cesty Teplice a Vrbová do ZŠ Pešaty Duchcov.

Protože jsou putovní, za rok se musí vrátit. 17. ročník bude 14. června 2023. Po skončení závodu odvezl AK Duchcov květiny na hrob Vivien na hřbitově v Duchcově.

Za AK Duchcov Marie Polívková

