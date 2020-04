Duchcovský špitál dostal ochranné štíty, nadšenci pomůcky vyrábí dál

Společně to zvládneme. Tak pod tím to heslem se pustila skupina dobrovolníků z Mostu do výroby ochranných štítů, které slouží lidem v boji proti koronaviru.

Dobrovolníci dělají ochranné štíty třeba pro nemocnice. | Foto: archiv Piráti Most