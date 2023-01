Negativem bylo zrušení atletické školky po 10 letech z důvodu odchodu 2 trenérů. Tím se nábor nových dětí posunul až od 5 let, místo od 3 let.Zato výsledky žactva byly více než příznivé, dokonce mohou být trenéři Petr Valenta,Martina Nosová,Petra Týrová a Jirka Galeta spokojeni s celým průběhem roku. Děti mají rozdělené do 4 skupin a prakticky se jim věnují celý týden. Celkový stav 98 chtěji zvýšit o nábor ve školách.V létě dokonce jeli s dětmi na týdenní soustředění až do Čáslavi a na místě pro úspěšnost treninků potvrdili účast i na léto 2023.

Ti nejmenší se aktivně zapojili do běžeckého seriálu Mladé Běkodo či Běh kolem Doubravky. Zde je třeba vyzdvihnout Jirku Štajera, Dominika Štorka či Kristýnu Eliášovou. Pro ty nejmenší s rodiči jsme se zapojili do projektu Atletika pro celou rodinu. Nejmladší děti se zúčastnily krajského halového přeboru přípravek jednotlivců a družstev Ústeckého kraje, pořádaného u nás v Duchcově. Starší děti se vydávaly na závody dle termínové listiny,kde často stály na stupních vítězů. Mezi největší úspěchy patřily: Letní olympiáda dětí a mládeže v Olomouci a účast 4 atletů z Duchcova / Matěj Nos, Nela Hrdličková,Jan Valenta, Arnošt Slaměník/byla obrovským úspěchem. Výkony podali perfektní i když na medailové příčky nedosáhli. Dále to bylo Mistrovství ČR staršího žactva na dráze v Jablonci n.N.Na 60 m bojoval Matěj Nos a Josef Simmer, v dálce Matěj Nos, na překážkách Jonáš Neil Head,na sprintu 150 m a v dálce Nela Hrdličková. Všude osobní rekordy. Na závěr si kluci zaběhli štafetu 4 x 300 m ve složení Lukáš Adam Bennour,Jonáš Neil Head,Matěj Nos a Josef Simmer.Umístili se na krásném 9 místě,udělali nám velikou radost! Na Mistrovství ČR v krosu obsadil Lukáš Adam Bennour 2.místo.Do SCM Ústeckého kraje byl Matěj Nos zařazen do skoku dalekého.V současné době jsou v předběžné nominaci pro zařazení do SCM další : Nela Hrdličková,Josef Simmer a Jonáš Neil Head.

Nejlepší atleti AK Duchcov v hale: Nela Hrdličková skok daleký,Arnošt Slaměník běh na 1.500m, Anna Laura Thorandová koule. Nejlepší na dráze: Klára Šustáčková víceboj,Matěj Nos skok vysoký,Jan Valenta skok daleký,Lukáš Bennour běh na 800 m,Jonáš Neil Head 100 m překážek,Nela Hrdličková běh na 150 m. Mezi úspěšné atlety patří i Zuzana Markowiczová a Josef Eliáš. Starší žactvo hostovalo s úspěchem za AK Bílina ,žáci Nos, Eliáš,Head přispěli svými výkony k účasti na mistrovství Čech v Novém Městě nad Metují, Nela Hrdličková jak za st.žákyně, tak ve druhé lize žen přispěla ziskem bodů pro Bílinu. V mladších žácích zde hostoval Jan Valenta a Arnošt Slaměník, přispěli k titulu krajského přeborníka.Za AK Krupka hostovali výborně Ondřej Nejedlý, Jakub Weiss.V soutěži družstev KP ml. žákyň naše ml. žákyně obsadily 3.místo za Provod Ústí a VTŽ Chomutov a porazily věhlasnější týmy např. AK Most a AK Bílina.

Dospěláci také hostovali,Radim Dráždanský,Marek Slaměník,Michal Janák,Lukáš Adam Bennour,Martina Nosová a Tereza Hedvábná. Pomohli tak cennými body Litvínovu. MRV Rumburk se zúčastnili Marek Slaměník,Michal Janák, Martina Nosová ,ta získala v bězích 2 x bronz a Marie Polívková bronz za oštěp. Za veterány závodí v půlmaratonu ,maratonu ,RUN CZECH atd Jana Nozarová a Tomáš Olšer. Rovněž Martina Nosová, Marek Slaměník,Michal Janák ,Daniel Hýna se celoročně účastní závodů u nás a v Německu.

Na velice úspěšný rok 2022 navazuje v roce 2023 získáním dvou trenérů, Tomáše Svobody a Víťi Buchala! Přejme AK Duchcov v roce 2023 ještě lepší výsledky !

Marie Polívková předsedkyně AK Duchcov

