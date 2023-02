Zde je vidět obrovská práce a úsilí našich trenérů a atletů, protože osobních rekordů bylo k vidění opravdu mnoho, ale je potřeba si uvědomit že atletika je sport, ke kterému takto těsné prohry, ale i výhry patří. A i když to zrovna nevyjde, tak se nevzdávat a být trpělivý, jít si za svým cílem. Mistry ústeckého kraje se stali v kategorii žáků/žákyň Arnošt Slaměník (1 500 m) a Nela Hrdličková (150 m.) V Dorostu potom Matěj Nos (dálka), Josef Simmer (60 m), Jonáš Head Neil (400 m) a Lukáš Adam Bennour (800 m).

Na stříbrné medaile dosáhli v kategorii žákyň Anna Milcová (výška), Nela Hrdličková (dálka) a v kategorii dorostu Jonáš Head Neil (60 m přek.) a Josef Simmer (dálka) + (200 m).

Zdroj: Marie Polívková

Na bronzových příčkách nám zavítali v kategorii žáků/žákyň Klára Šustáčková (60 m přek.), Honza Valenta (dálka), Josef Eliáš (vrh koulí 4 kg) a v kategorii Dorostu Lukáš Adam Bennour (vrh koulí 5 kg).

Máme obrovskou radost a děkujeme nejenom našim atletům a trenérům, ale také rodičům, kteří jsou neustálou podporou našich atletů na cestě k atletické špičce, či našim trenérům, co se týče organizace . Těšíme se dalším skvělým výkonům, které můžou potvrdit naši atleti a atletky v sobotu 11. února, kdy se ve stejné hale uskuteční mistrovství Ústeckého kraje dospělých. Budeme držet palce a fandit, co to jde.

