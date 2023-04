Pojďte s námi oslavit Den Země, který pro děti předškolního a školního věku připravil Dům dětí a mládeže v Teplicích. Akce je součástí celosvětové kampaně a bude se konat 22. dubna od 14 do 17 hodin na Písečném vrchu v Teplicích.

DDM Teplice pořádá řadu akcí v přírodě. Teď se chystá například Den Země. Ilustrační foto. | Foto: DDM Teplice

Na všechny účastníky čekají přírodovědné aktivity, zoo koutek, mikroskopování, třídění odpadu, tvoření a planetární stezka. V rámci programu vystoupí Sokolnická společnost TEIR s programem Moderní sokolnictví a biologie. Na každého čeká v závěru odměna. Všichni jste srdečně zváni, a věříme, že s námi podpoříte tento významný a smysluplný den.

Za DDM Teplice Simona Chrastná

Pod čarou dodáváme, že nedávno to byla v režii DDM Teplice akce v přírodě Ukliďme Česko.

Už pět let se Dům dětí a mládeže Teplice zapojuje do celostátní akce Ukliďme Svět, ukliďme Česko. Na mnoha místech Česka se sejdou dobrovolníci, kterým není lhostejný okolní svět, nazují si pevné boty, nasadí pracovní rukavice a pustí se do práce. V jarní krajině, kde je nepořádek ještě pěkně vidět, vyčistí lesy, louky, rybníčky i potoky, místa, kam rádi chodíme načerpat energii a pohodu. DDM Teplice tuto prospěšnou zorganizoval dne 2. 4. 2023. Místem úklidu byla příroda v lesích na Doubravce.