DRUG – OUT Klub je zaměřený na podobné aktivity. „Nabízíme pomoc a psychosociální podporu všem osobám, které jsou postiženy různými defekty civilizačních chorob, včetně závislosti na výherních a hracích přístrojích, toxických a psychotropních látkách či jsou ohroženy jinou sociální patologií. Usilujeme o sdružování fyzických a právnických osob ochotných pomoci při realizaci cílů spolku, což se týká i okruhu rodinných příslušníků postižených. Aktivně vytváříme či uskutečňuje programy, které jsou v souladu s naším celkovým posláním, včetně generální a individuální prevence, tedy propagace zdravého způsobu života, možných alternativ odvykání a podobně,“ uvedla Radka Koblížková, vedoucí Kontaktního centra pro drogově závislé a Terénního programu Ústecko. Také ona nešetřila slovy díků za vysportovaných 26 376 korun, které poslouží k financování činností ústeckého „Káčka“.

Za město Ústí nad Labem předával symbolické šeky náměstek primátora Tomáš Vlach: „Nejdříve poděkuji všem, co šlapali pro dobrou věc. Znám obě organizace, jejich záslužná práce – pomoc potřebným je za nimi opravdu vidět. Zasloužily si tudíž i vaši podporu. A samozřejmě patří díky i Nadaci ČEZ, která na festival Oranžové kolo dovezla a obě vypsané částky na šecích přemění v reálné peníze.“

„Objíždíme různé akce a festivaly s Oranžovým kolem od roku 2004 a těší nás stále velký zájem a ochota lidí pomoci pohybem těm, co to potřebují. Jak šel čas, postupně jsme stacionární kola vyměnili za oranžové handbike, které se staly velmi oblíbené. Pro mnohé je to zajímavá a hlavně jiná zkušenost, než se jen nohami opírat do pedálů. Navíc do jízd na takovém to Oranžovém kole se mohou zapojit právě i zájemci s handicapem. Zástupci podpořených organizací totiž často dorazí i se svými klienty. Někomu nedělá klasické šlapání do pedálů problém a dokáže vyjet i slušnou částku. Další ovšem jsou rádi, že pomohli, alespoň padesáti či stokorunou, a to ještě za podpory obsluhy Oranžového kola. Jsou ovšem šťastní, že to dokázali a my před nimi vždy s úctou smekli. Zároveň jsme ovšem přemýšleli, jak jim jejich jízdu na Oranžovém kole co nejvíce ulehčit, což se, myslím, podařilo,“ uzavřela Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Ota Schnepp - mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy