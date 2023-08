V neděli 13. srpna od 11:00 do 16:00 proběhla v Teplicích tradiční akce SWAP party. Cílem bylo propojit lidi, kteří se chtějí zbavit přebytečných věcí, s lidmi, kteří tyto věci využijí. 220 účastníků doneslo celkem dvě tuny věcí.

SWAP v Teplicích. | Foto: Se souhlasem Michaely Klennerové

„Tato swap party byla 23. v pořadí a trhla rekord. Tolik věcí nám pod rukama ještě neprošlo. Přichází čím dál více lidí. Zřejmě už lépe chápou, že je lepší věci poslat dál, než je házet do kontejneru. Mám z toho obrovskou radost,“ popisuje s nadšením průběh akce její organizátorka Michaela Klennerová.

SWAP Teplice.Zdroj: Se souhlasem Michaely Klennerové„Do budoucna ale musíme zapracovat na tom, aby lidé donášeli opravdu jen čisté a kvalitní věci. Raději míň kvalitních než plné pytle starých hadrů. Nechceme ze swapů dělat vetešárnu, má to být zábava a příjemně a smysluplně strávený čas. A to nejen pro účastníky, ale i pro dobrovolníky, kteří musí vše roztřídit,“ dodává s úsměvem.

Swap česky znamená výměna. Na swapu lidé nenakupují zboží za peníze, vyměňují tu své oblečení, obuv, doplňky, věci do domácnosti či dílny za jiné věci z druhé ruky. Propojují se zde lidé se zájmem o udržitelnost životního prostředí, ale i ti, kteří zkrátka chtějí ušetřit. Na akci se platí vstupné pouze 100 Kč, mnoho lidí odchází ze swapu s plnou taškou.

Většina věcí našla během jediného dne nového majitele. „Na posledním swapu mi udělal největší radost kráječ na jablka, který se mi přesně dva týdny předtím doma rozbil. Tentokrát jsem ulovila několik hezkých her pro děti a parádní CD na poslouchání do auta,“ svěřuje se paní Jana, jedna z pravidelných návštěvnic swapu.

SWAP Teplice.Zdroj: Se souhlasem Michaely Klennerové

Největší zájem bývá o hračky, ale do nových rukou se rychle dostávají třeba i potřeby do domácnosti. Nerozebrané věci jsou odváženy do dalších neziskových organizací. První SWAP party proběhla v únoru 2019 díky nadšení pár dobrovolníků.

Do dnešního dne se těchto setkání uskutečnilo 22 a jejich obliba stále roste. Kromě jednorázových akcí Swap party funguje stálý swapový sklad dětských věcí v Jankovcově ulici v Teplicích a online FB skupina Swap Teplice, která čítá téměř 6000 fanoušků.V červenci 2023 byl zaregistrovaný spolek Swap Teplice, z. s.

Jeho cílem je propojovat lidi i firmy, kteří mají přebytek nevyužitých věcí, s dalšími subjekty, které tyto přebytky mohou využít, posilovat princip cirkularity, udržitelného způsobu života a respektu k věcem a životnímu prostředí.