Pomoc je určena pro maminky s dětmi v celé republice. Ekonáměty pro jarní tvoření vám pošleme na váš e-mail zdarma. Zabavte děti vesele a hravě. Stačí na e-mail ekoatelier@gmail.com zaslat zprávu „ŽÁDÁM O NÁPADY“.

Jitka a Oldřich Horovi, Ekoateliér



Jeden tip na ukázku

KVĚTINY Z PAPÍROVÝCH KROUŽKŮ



Dekorativní květiny v přírodní barvě vytvoříme z ruliček od papírových utěrek. Postup je jednoduchý, výsledek rychlý. Z papírové ruličky nastřiháme kroužky, které nám poslouží jako střed květu a okvětní lístky. Hotové květy vystavíme na proutí, jutě, vlnité lepence, nebo na hnědém balícím papíru. Doplníme je hoblinami, světlým přírodním lýkem, dřevem, nebo sisalem. Všechno půjde jako po másle.

POTŘEBUJEME - nůžky, lepidlo, pravítko, tužku, ruličku od papírových utěrek - přírodní materiál a papír ( například béžový papír, vlnitou lepenku, sisal a hobliny )

POSTUP - Papírovou ruličku přimáčkneme ke stolu. Na smáčknutou ruličku nakreslíme rovnoběžné čáry ( 1 cm od sebe ). Ruličku rozstříháme podle nakreslených čar. Každý odstřižený kousek bude jeden dílek květiny. Připravené dílky využijeme k sestavení květu. Jeden dílek vytvarujeme jako kroužek, bude to střed květu. Ostatní necháme podlouhlé, budou to okvětní lístky. Z papíru vystřihneme velký tvar květu ( průměr 17 cm ) . Doprostřed přilepíme kroužek z ruličky. Bude to střed květiny. Střed můžeme ještě vyplnit dřívkem, hoblinou nebo zmuchlaným papírem. Okolo nalepíme okvětní lístky. Lepení můžeme provést dvěma způsoby. Buď namažeme lepidlem kroužky z ruličky a přikládáme je na plochý papírový květ, nebo lepidlem natřeme celý plochý květ a kroužky na něj rozmístíme. Výrobek zatížíme knihou.

VYUŽITÍ - Prostorové květy jsou dekorativní a na výstavách působí atraktivně. Prostorový efekt a minimální úsilí jsou jejich hlavní předností. Květ na tyčce využijeme jako dárek ke dni matek, květy na dřevěném podkladu použijeme jako dekoraci do větších místností. Na výstavu připravíme velkou plastiku s mnoha květy nebo lísku od ovoce ozdobenou květinami z ruličky. Do haly a šatny umístíme větev, zdobenou velkými květy. Prostorová květina je pěknou ozdobou na dveře a nástěnku. V létě vyrobíme stejným způsobem květinu s lístky z ruličky, ale střed bude mnohem, mnohem větší. Co to bude ? Slunečnice. Pro výrobu slunečnice je potřeba připravit nový tvar a rozměr ploché podkladové květiny a větší množství okvětních lístků. Střed můžeme vyrobit například ze tří vrstev kartonu nebo vlnité lepenky ( rozměr podle CD ).

POVÍDÁNÍ - Než budeme lepit květiny, popovídáme si o přírodních materiálech a porovnáme je s materiály umělými : hedvábný šátek – silonový šátek, vlněný svetr - umělý svetr, korkové pantofle – plastové pantofle, kožená taška – igelitová taška, dřevěná podlaha – linoleum, tužka – fix… Některá hračka je plastová, jiná dřevěná, některá vata je bavlněná, jiná umělá.