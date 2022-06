„V současné době Infocentrum Elektrárny Ledvice nabízí zajímavý pohled nejen na klasickou energetiku, ale i výrobu energie obnovitelnými zdroji v rámci Čisté Energie Zítřka, které v elektrárně zastupují čtyři bezlopatkové odvalovací turbíny a pokusný solární park s různými typy fotovoltaických panelů. To dokazuje, že i my umíme vyrábět energii díky samospádu vody a slunečním paprskům. Infocentrum se také pyšní nejvýše položenou oficiální rozhlednou v České republice s prosklenou vyhlídkou i volně přístupným ochozem ve výšce 140 metrů. To zvyšuje jeho atraktivitu a zájem nejen mezi vyznavači industriální turistiky. Podstatná část návštěvníků totiž tvoří děti ze základních škol a samozřejmě i středoškoláci z nejrůznějších koutů republiky. Pochopitelně nás těší každoroční pravidelné návštěvy ze základních škol a mateřinek z měst a obcí v sousedství,“ říká Miroslav Svoboda, ředitel Elektrárny Ledvice, který přišel malé Emě k číslu 55 000 poblahopřát osobně.

Potvrzením slov ředitele Svobody byla například právě úterní exkurze 30 dětí z 2. A a 2. B ze ZŠ Lidická v Bílině, přičemž během června by se měla v infocentru vystřídá prakticky celá škola. „Nemáme to sem daleko a konkrétně my jsme zde v rámci enviromentální výchovy - Člověk a jeho svět. Infocentrum nám usnadňuje práci, neboť děti snáz pochopí, co je vlastně učíme,“ poznamenala Petra Skuthanová, třídní učitelka 2. A. Stejně jako Ema byla překvapená, že právě žákyně z jejich školy se stala nejvýznamnější návštěvnicí dne a defakto i letošního roku.

Druhým velkým lákadlem Informačního centra Elektrárny Ledvice je 3D kino, které rekapituluje historii a vývoj energetiky od vzniku Vesmíru až po současnost planety Země a samotná interaktivní expozice, jejíž část je zaměřená i na přírodu a rekultivaci krajiny, včetně on-line měření fotosyntézy živého stromu. Úplnou a jistě pro mnohé velmi lákavou novinkou je možnost objednat se předem na exkurzi areálem elektrárny, a to buď na čtvrtek od 16, nebo na sobotu od 11 hodin. Prohlídka je pro maximálně osm osob. Registrovat se lze prostřednictvím e-mailu: infocentrum.ele@cez.cz.

Suterén infocentra je vyhrazen dětským hrám. Mohou se z nich například stát permoníci nebo ze sebe vydat společně se skřítky Enery svou energii. Kombinace zábavy a vzdělávání jim nabízí edukativní stěnu, zkoušku vodivosti, fungování elektráren, obkreslovací led stůl s motivem elektrárny a skřítků Enerů, slalom mezi permoníky či stožáry vysokého napětí a podobně, včetně „sfárání“ do středověkého dolu. Zde byla s kamarádkami k zastižení i Ema.

„Je toho hodně a vše je hezký, děkuju,“ okomentovala malá slečna sportovní vak plný dárků od Skupiny ČEZ. Už se usmívala. Před tím, když na ni při odchodu z 3D kina ukázala jedna z průvodkyň prstem, nevěděla, která bije. Byla proto trochu vyplašená. Jen obě průvodkyně a ředitel elektrárny totiž v ten moment věděli, že je šestou v pořadí, co vyšla z kinosálu. A právě šest osob ještě chybělo do magického čísla 55 000.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy