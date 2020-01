Pro jeho plastiky je charakteristická osobitě pojatá forma i obsah, rezonuje v nich snaha o podchycení tajemných sil organického růstu díla, která se stala podstatou Šmídovy tvorby. Žádná z jeho plastik nepostrádá tvarovou čistotu a logiku vyrůstání ze základního bloku hmoty, který rozehrává hru objemu se světlem, plochou i linií a postupně ovládá okolní prostor. Šmíd experimentoval s rozkladem a stylizací tvaru, ale vždy respektoval čistotu a přirozenost daného materiálu i použité techniky. Smysl pro organickou skladebnost plastiky i cit pro zjednodušování tvarů ho odpoutal od reality a můžeme ho tak zařadit mezi klasiky nepopisnému proudu českého sochařství.

Vystavené Torzo však ještě akceptuje reálný tvar a vytváří jakýsi spojník mezi viděným a vykonstruovaným. Jeho zvětšená obdoba v keramickém provedení, byla zasazena do Lázeňského parku v Teplicích. Plastiky Vladimíra Šmída se stávaly součástí veřejného prostoru již od počátku šedesátých let 20. století nejen v Teplicích, ale také v Bílině, Mostě nebo Chomutově. Sochařské uchopení tvaru a prostoru dokázal Šmíd uplatnit také v kresbách, které tvoří nedílnou součást celé jeho tvorby. V barevných i monochromních abstraktních kompozicích dokázal spojit sochařské cítění s malířským smyslem pro barevnou kompozici a vyzdvihnout princip hledání, nalézání a snahy po překonávání objevených problémů. Princip, který mu pomáhal překonávat také překážky jeho nelehkého života.

Vladimír Šmíd se narodil 6. ledna 1930 v Proboštově u Teplic. Část dětství strávil v Praze, kde prožil válku. Po jejím skončení se vrátil s rodiči do Teplic a chtěl se věnovat studiu chemie. V nejbližším okolí však nebyla příležitost a proto zahájil studium na teplické Obchodní akademii. Naprostá nespokojenost s obsahem výuky jej přiměla k přestupu na Odbornou keramickou školu, nejprve na technologickou větev, kde předpokládal vysněné studium chemie. Díky zdejšímu pedagogovi, malíři Josefu Kiliánovi, který rozpoznal jeho výtvarný talent, byl ochoten přistoupit na myšlenku, že věda a umění jsou v podstatě totožné a obě sféry se musí řídit logikou a danými zákonitostmi. Jako malíř byl Kilián „nabit“ kubismem a mladému Šmídovi pomohl objevit a pochopit jeho výtvarný princip v takové míře, že mu zůstal věrný po celý další život.

V roce 1950 zahájil Vladimír Šmíd studium v ateliéru Otty Eckerta na pražské UMPRUM. Navštěvoval také ateliéry malířů Jana Baucha, Františka Tichého a Emilla Filly na Akademii výtvarných umění. Profesor Bauch ve své životopisné knize později vzpomínal na nadějného studenta, který po prázdninách „někam zmizel“. Tím studentem byl Vladimír Šmíd, který se projevoval jako naprosto vyhraněná osobnost a vyčnívající individualita, za což mu hrozilo vyloučení ze školy. Nespokojenost a nepřizpůsobivost se rozhodl řešit po svém a v roce 1951 ilegálně překročil hranice s Rakouskem a toužil se dostat do Itálie a tam dostudovat. Útěk se nezdařil a Vladimír Šmíd byl odsouzen na sedm let, která strávil v jáchymovských dolech.

Po návratu do Teplic v roce 1958 začal pracovat jako modelér v teplických Spojených keramických závodech. Jak sám přiznával, potřeboval se nejprve vrátit do života a ubezpečit se o svých výtvarných schopnostech. Malbou i modelováním začal dychtivě dohánět dlouhých sedm ztracených let. Vytvořil mnoho expresivních děl, především maleb, kterými si upevnil výtvarné sebevědomí a mohl se tak vrátit k dřívějšímu opojení možnostmi prací s prostorem, objemem, plochou i linií.

V roce 1963 uspořádal v teplickém muzeu první samostatnou výstavu, po níž opustil keramické závody a stal se sochařem „ na volné noze“. Následovala dvě desetiletí tvorby, která se zejména kvůli zdravotním problémům začala ve druhé polovině osmdesátých let pozvolna uzavírat. Do povědomí veřejnosti se vrátil především samostatnými výstavami v Praze roku 1993 a následnou výstavou v Teplicích. V roce 2000 uspořádalo teplické muzeum menší výstavu ke Šmídovým nedožitým sedmdesátým narozeninám. Současnosti byl připomenut loňskou prezentací v Galerii výtvarného umění v Chebu, která předznamenala letošní výročí Šmídova narození.

Samostatné výstavy:

1963 – Teplice, muzeum

1965 – Ústí nad Labem

1967 - Litoměřice, Galerie výtvarného umění

1974- Duchcov, Zámecká knihovna

1978- Teplice, muzeum

1981- Duchcov, Zámecká galerie

1982- Teplice, Malá zámecká galerie

1990 – Ústí nad Labem, Výstavní síň Emila Filly

1993 - Praha, Výstavní síň České spořitelny

1994 – Teplice, Regionální muzeum

Skupinové výstavy:

1966 – 9 Teplice, Teplické salony

1968 Cheb, Galerie umění

Praha, Mánes

Brno, Dům Pánů z Kunštátu

1969 - Liberec

České Budějovice

Norimberg - Galerie im Universa - Haus

Brusel - Galerie L´escalier

Teplice, Regionální muzeum

Realizace plastik ve veřejném prostoru (výběr):

1968 – Klaun, pískovec, Chomutov

1970- Torzo ženy, bronz, Most

Keramická stěna, Most, nákupní středisko

1971 – Žena-torzo, keramika, Teplice, Lázeňský park

1972 – Sedátka, pískovec, Most, nákupní středisko

1973 – Alegorie města Teplic, keramika, Teplice - radnice

1974 – Reliéf, keramika, Libochovice - cihelna

1975 – Bílá cesta, Objekt- šroubovice, pískovec, sídliště Teplice

1977 – Galéra, mramor, Bílina, sídliště Pražské předměstí

1979 – Květ, mramor, Bílina, sídliště Pražské předměstí

1980 – Reliéfní stěna a kašna, ZŠ Ústí nad Labem, Severní terasa

1984 – Nadloží a podloží, keramický reliéf, Komořany

1985 – Směr, keramický reliéf, Štětí, obchodní dům

1987 – Pták, pískovec, Teplice, Císařské lázně

1989 – Psi, Brána, Ústí nad Labem, mateřská školka

Zastoupení v institucích:

Litoměřice – Galerie výtvarného umění Litoměřice, Muzeum politických vězňů Příbram, Regionální muzeum v Teplicích, Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod. Soukromé sbírky v České republice i v zahraničí.

Bohuslava Chleborádová