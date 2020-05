Náhradní termín byl organizátory stanoven na 30. 7. – 1. 8. 2021 a stejně jako při prvním ročníku budou umělci svá díla vystavovat v kostelech v Bílině – Újezdu, Hrobčicích a Chouči. Bílinale je společným česko-německým projektem spolků Omnium, Omnium Nord a drážďanské Galerie Stephanie Kelly.

„Chceme druhý ročník festivalu Bílinale připravit, jako krásný svátek umění a přeshraniční česko-německé spolupráce. I proto se nám jevilo lepší již nyní termín druhého ročníku posunout a vyhnout se netrpělivému očekávání, zda ho letos v létě budeme moci uskutečnit či nikoliv,“ říká Barbora Větrovská ze spolku Omnium, který je organizátorem festivalu a zároveň se již několik let snaží tyto kostely na Bílinsku zachránit. Postupně pracuje na jejich rekonstrukci a hledá nové možnosti jejich využití.

Předlohou pro výběr uměleckých prací do druhého ročníku Art Festivalu Bílinale, a také jeho podtitulem, je známá protiválečná píseň Where have all the flowers gome? / Řekni, kde ty kytky jsou? Vznikla v roce 1955, autorem je Pete Seeger a známými interprety české a německé verze jsou Marie Rottrová a Marlene Dietrich. Píseň se svým obsahem zabývá věčným opakováním války a válečných zločinů a zaměřuje se na otázku, kdy se lidé poučí ze svých chyb.

Kostel Zvěstování Panny Marie v Bílině, Kostel sv. Havla v Hrobčicích a Kostel sv. Kateřiny v Chouči jsou tři sakrální objekty postavené v různých obdobích v různém stavebním stylu. Spojuje je jejich osud po roce 1945. Zůstaly nevyužívané, byly postupně ničeny a znesvěcovány. Totéž platí pro dva hřbitovy, které obklopují dva z kostelů (V Chouči a Hrobčicích). Art festival BILINALE se zaměřuje na tyto kostely a pokouší se vytvořit platformu pro současné umělce, kteří se obsahem své tvorby věnují podobným tématům.

Kromě jednotlivých výstav je Bílinale také příležitostí pro setkání českých a německých umělců, místních obyvatel a české a německé široké veřejnosti se zájmem o umění a historii. Proto jsou kromě výstav plánované další společenské a kulturní aktivity, jako jsou koncerty, procházka s populárně naučným výkladem o mikroregionu, rozhovory s jednotlivými umělci a komentované prohlídky. Program v českém i německém jazyce je velice různorodý, koncipovaný tak, aby zaujal široké spektrum potencionálních zájemců nejen o historii a umění, ale i místních obyvatel.

Festival je podpořen v rámci programu Fondu malých projektů Euroregionu Elbe Labe. Rámcový program a další informace o Bílinale II v roce 2021 je k dispozici na www.bilinale.cz.

Jana Čechová