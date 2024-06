Natočit svůj vlastní film. Takovou příležitost dostaly v rámci projektu Okna do světa děti z dětských domovů. Krátké snímky, které pořídily ve volném čase tento školní rok po celém Česku, se postupně představují napříč celou republikou veřejnosti. Na Teplicku se projekt zastaví ve čtvrtek 20. 6. v Kině Lípa Duchcov. Promítání bude v 10 hodin, v hlavní roli bude DD Duchcov a jejich zajímavá animovaná koláž.

Ilustrační foto k projektu. | Foto: Se souhlasem Alice Aronova

Více o projektu:

Projekt Okna do světa aneb filmové a mediální dílny pro děti z českých dětských domovů se zrodil v roce 2019. Na počátky vzniku projektu vzpomíná jeho zakladatelka a producentka Zuzana Dražilová: „V současné době existuje na území České republiky již mnoho filmových a animačních workshopů a dalších aktivit v oblasti tzv. audiovizuální výchovy, ale dětské domovy většinou nemají možnost svým chovancům takové aktivity umožnit. Proto jsem zažádala Ministerstvo kultury o první grant a zrealizovala sérii prvních celovíkendových dílen se dvěma skvělými a lektorsky zkušenými profesionály Terezou Reichovou a Vláďou Turnerem v Dětském domově Dlažkovice. Měli jsme štěstí, že skupina dětí byla moc fajn a vznikl zde i hudební klip, protože jeden z chlapců rapoval, a zajímavý krátký experimentální film, který jsme následně promítali na prvním ročníku A-TEENS, našeho mezinárodního filmového festivalu nejmladších v pražském kině Světozor. Získal zde Cenu diváků.“

V současné době se do projektu Okna do světa zapojilo celkem deset dětských domovů. V rámci workshopů se děti učí zacházet s profesionální technikou, naučí se zacházet s kamerami, foťákem na natáčení, nahrávat zvuk, stříhat a děti se rovněž seznamují s filmy, které je mohou při tvorbě inspirovat. To vše dle hesla: minimální teorie a maximální praxe. Filmové workshopy jsou určeny dětem ve věku 12-18 let. V každé skupině bývá v průměru kolem dvanácti dětí. Od roku 2023 organizátoři akce nově realizují také animační dílny, kterých se účastní naopak mladší děti ve věku 7-11 let. Ty ještě nejsou tolik schopny samy obsluhovat techniku. Od roku 2022 také s úspěchem fungují mediální dílny (v délce dvou hodin) na aktuální témata, např.: boj s předsudky, fake news, kyberšikana a bezpečnost na sociálních sítích či kritické myšlení. Lektory dílen jsou převážně mladí talentovaní absolventi z pražské FAMU (např. výběr z letošních lektorů: dokumentaristé Hana Muchová, Tomáš Hlaváček, Jan Šípek či animátoři Michaela Tyllerová a Václav Krejčí). Kolekci lektorů doplňují absolventi žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kteří se starají o podobu mediálních dílen.

Filmy z dětských domovů se pravidelně účastní mezinárodních festivalů, jak doplňuje producentka Zuzana Dražilová: „V loňském roce jsme se dočkali dokonce i mezinárodního úspěchu. Šlo o dokument s názvem „Naše sny“, který vznikl v Dětském domově Duchcov. Získal Cenu v kategorii „Workshop Films“ mezinárodní organizace YCN – Youth Cinema Network (Síť mládežnického kina), která existuje dvanáct let a jsou v ní sdruženy mezinárodní festivaly filmové tvorby dětí a mládeže z celého světa. YCN uděluje každým rokem filmům z celého světa pouze čtyři ceny v různých kategoriích. Nejprve se film dostal do užších nominací tří filmů a následně mu porotci ze všech mezinárodních mládežnických festivalů dali svůj hlas. Všichni jsme to považovali za obrovský úspěch.“

Ambasadory letošního ročníku Okna do světa jsou výrazné osobnosti současné mladé generace - herci Antonie Formanová a Oskar Hes, kteří jsou věkově dětem z dětských domovů velmi blízcí. O smysluplnosti a významu tvorby z dětských domovů, která pro děti může být i jistou formou terapie, Oskar Hes prohlásil: „Děti vidí svět jinak, svýma vlastníma očima. Nemají ještě zkostnatělou představu o tom, jak svět má a nemá fungovat a hlavně VYPADAT. Nejen to nabízí velmi zajímavý pohled na věc a film obecně. Pro dospělé je to dobrá připomínka jakési čistoty a svobody v práci, můžou se dětmi inspirovat a uvolnit se ve své vlastní tvorbě. Děti skrze filmovou tvorbu můžou objevit novou vášeň a někdy i (možná) dokonce smysl nově „nalezeného“ života.“

Antonie Formanová, která pochází ze slavné umělecké rodiny a má sama pozitivní zkušenosti s filmovou výchovou a rovněž dobře zná i tvorbu dětí z dětských domovů, o jejich filmech řekla: „Film je pro mě nesmírně důležitou kulturní složkou. Otevírá nám nové světy a pohledy na ten náš. Vypráví a vtahuje nás do cizích i našich vlastních příběhů. Je to pro mě skvělá forma sebevyjádření se a sdílení. Je takovým „Oknem do světa“, a přijde mi skvělé, že se otevírá i v dětských domovech. Myslím, že děti z tohoto prostředí toho mají hodně co říct. A zároveň jim to dává možnost společně se na něčem podílet a kooperovat. Cítila jsem z jejich tvorby semknutost skupiny, zábavu jakou si u toho užili a především upřímnost. Možná by nám to mohlo více otevřít okno právě do toho jejich světa. A může se i stát, že někdo z nich skutečně najde zálibu se filmu věnovat, což by třeba za jiných okolností ani neměl možnost zjistit.“

(mm)