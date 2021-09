Bezmála 60 celníků z různých koutů České republiky i Evropy přijelo o víkendu poměřit do Teplic své síly ve třech běžeckých disciplínách.

Celníci běhali kolem Doubravky, závodili i sportovci ze zahraničí. | Foto: Archiv Celního úřadu ÚK

Celní úřad pro Ústecký kraj ve spolupráci s Klubem celníků zde pořádal pod záštitou ministryně financí Aleny Schillerové 37. ročník Mistrovství Celní správy ČR v bězích, které je od roku 2001 zařazeno do kalendáře Evropské celní sportovní asociace (ECSA). Stejně jako loni, co do počtu zahraničních účastníků, ovlivnila sportovní akci, situace kolem coronaviru v Evropě. Nakonec se v teplickém hotelu Panorama sešlo kromě zástupců krajských celních úřadů reprezentujících českou celní správu i 19 zahraničních účastníků z osmi evropských zemí (Německo, Belgie, Nizozemí, Anglie, Švédsko, Finsko, Itálie a Slovensko).