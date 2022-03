„Pocházím z cirkusové rodiny u cirkusu pracuji celý život. Děda byl drezér medvědů a babička krotitelka tygrů. S rodiči jsme jezdili pracovat hlavně do zahraničí. Když mi bylo 10 let ve Švýcarsku jsem se seznámil s ruským hadím mužem. Chodil jsem se dívat na jeho vystoupení. To číslo se mi velmi zalíbilo. Bylo to extravagantní a výstřední. Zkoušel jsem ho doma napodobovat . Rodiče si toho všimli a domluvili se s ním, jestli by mě nemohl vzít do učení. A tak začala moje kariéra hadího muže. Trénování trvalo zhruba rok poté jsem poprvé vystoupil v Itálii bylo mi 11 let,“ svěřil se Ludvík Janíček Berousek.

Začátky ho hodně bolely, občas u tréninku i brečel. „Trenér mi natahoval ruce do různých krkolomných pozic, občas jsem při tom i brečel. Takový trénink chce hodně trpělivosti a času nic není hned. Ale jsem rád že mě to vše naučil a jsem mu za to vděčný,“ řekl Janíček.

Aby mohl dělat to co dělá, tak se musí udržovat v dobré kondici. „Cvičím a protahuji se pravidelně. Snažím se jíst, tak abych nepřibral… Protože ve vystoupení se protahuji tenisovými raketami bez výpletu a také takovou rourou do které dám celé tělo a když přiberu pár kilo navíc jde to hned poznat a vystupuje se mi hůř,“ uvedl.

Hadí muž není neznámý, vidět jste ho mohli třeba v show Jana Krause či v pořadu Inkognito na TV Prima. „Úspěch pro mě je to že, lidé na moje vystoupení chodí. Dal se chci zdokonalovat a vylepšovat. Chtěl bych být úspěšný v tom, co dělám. Svoje další sny si zatím nechám ještě pro sebe,“ pronesl.

Jeho největšími majstrštyky jsou prolézání tenisovou raketou či rourou kam dostane celé své tělo. „Lezu do bedny miniaturních rozměrů o velikosti 45 na 55 cm. Snažím se vylepšovat a zdokonalovat každý den,“ sdělil hadí muž. Vidět ho můžete i v Teplicích. Od čtvrtka 3. března do neděle 6. března vystupuje v hororovém cirkuse Ohana. Šapitó stojí vedle Aquacentra. (mm)