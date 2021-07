Kdy vznikla firma Koloshop?

Lužinová: První komunikace pod hlavičkou Koloshop.cz byla v roce 2003, kdy jsme začali e-shopem. V roce 2006 jsme otevřeli první prodejnu v Teplicích.

Zaměřujete se pouze na prodej kol?

Lužinová: Kola jsou naši prioritou, samozřejmě včetně servisu a také veškerého cyklistického vybavení. U nás pořídíte kompletní výbavu na kolo. Oblečení, tretry, veškeré příslušenství. Zkrátka, cokoliv od ventilku nebo duše na kolo až po top závodní kola. Naši zaměstnanci jsou nejen vyškoleni v celkovém odborném poradenství, ale sami jsou aktivními cyklisty a sportovci. A od podzimu 2019 jsme rozšířili naši nabídku o zimní sortiment. Zaměřujeme se na prodej běžek, skialpů a další zimní výbavy. Máme také půjčovnu lyží od běžek, skialpy až po sjezdovky a také zajišťujeme servis lyží.

Koloshop v Teplicích.Zdroj: Archiv Koloshopu

Jaká kola dnes nejvíc frčí?

Trunec: Aktuálním trendem jsou jednoznačně elektrokola, která jsou velmi vyhledávaná a poměr prodeje mezi běžným kolem a elektrokolem se začíná vyrovnávat. Nejprodávanější kategorií kol jsou pak horská kol pro rekreační a sportovní vyžití, která dají ohranič cenou do 25 tisíc korun. A v poslední době je ještě velice trendy gravel kol. Což je v podstatě “silniční“ kolo s širšími plášti, které zvládne i lehký terén. Nabízí rychlé svezení po silnici zároveň únik do přírody a terénu.

Na vašich stránkách se objevila tvář olympijské vítězky Katky Neumannové, máte s ní nějakou spolupráci?

Lužinová: Ano. S Katkou jsme začali spolupracovat v létě 2020. Je nám velkou ctí a máme obrovskou radost, že se stala ambasadorkou Koloshopu. S Katkou jsme zavítali do Krušných hor, kde jsme fotili letní a zimní kampaň. A mohu prozradit, že spolupráce bude pokračovat i nadále. A to nás těší.

Proč právě Katka?

Lužinová: V lednu 2020 jsme seděli s majitelem Koloshopu Honzou Tančinem a přemýšleli nad novým ambasadorem. A první jméno, které jsme oba shodou okolní řekli, byla Katka. Oslovili jsme ji, souhlasila a perfektně jsme si sedli. Katka je velice sympatická, sportovkyně tělem a duší a také “sportovní obojživelník“. Lyže a kolo jsou její práce a koníček v jednom.

Ovlivnil vás nějak covid?

Trunec: Covid nás v globálu ovlivnil v do jisté míry pozitivně. V době, kdy bylo v podstatě vše zavřené lidé lidé hledali únik do přírody a jednou z mála aktivit bylo právě vydat se ven na jízdním kole. Došlo k nárůstu objednávek na e-shopu, museli jsme díky tomu posílit náš tým a prostory. Ne zcela pozitivní dopad to mělo na zavřenou prodejnu, kde jsme po dobu protipandemických opatření mohli mít v provozu pouze výdej objednávek a nemohli jsem tak klientům nabídnout plnohodnotný prodejní servis. Naštěstí dnes už je prodejna otevřená.

Je pravda, že kola nejsou?

Trunec: Situace na globálním trhu není jednoduchá. Začínají chybět základní suroviny, komplikuje se doprava a dochází ke zpoždění dodávek zboží. Toto se týká i jízdních kol, kde ještě vzrostl obrovsky zájem o kola. Dochází k tedy k tomu, že některé kategorii kol jsou opravdu vyprodané a čekáme na jejich dodání. Zákazník tak čeká na kolo o něco déle než byl dříve zvyklý. Nicméně i tak na prodejně v Teplicích máme vystavených 200 kol a další stovky kol jsou ve skladu.

Co plánujete?

Oba: Jak můžete vidět, za oknem aktuálně probíhají práce bikeparku, kde budou testovací dráhy. Věříme, že vznikne unikát v regionu. Chceme expandovat na zahraniční trhy, jsme pouhých sedm kilometrů od německých hranic. Dále máme připravený B2B projekt pro obchodníky.

Na webových stránkách máte heslo jízdní kola jsou náš život, jak je to u vás osobně?

Trunec: Dá se říct, že všichni, kteří tady pracují mají rádi sport. Jsou aktivními cyklisty, běžkaři, skialpinisty, sportovci obecně.

Jan Tančin, majitel Koloshop.cz:

Na kole jsem vyrostl a snil o dokonale postaveném kole, na které jsem jako student neměl hotovost, tak jsem se musel postarat sám a díly si začal dovážet ze zahraničí.

Tradiční Krušnoton letos bude?

Lužinová: Nebude ve stejné podobě jako dříve. Letošní Krušnoton se ponese ve formě individuálního absolvování připravených tras, které jsou z 98 % shodné s trasami v prvním ročníku závodu v roce 2010. Lze jej tak s nadsázkou nazvat Krušnoton 2021 individuální retro jízda.

Lea Kernerová