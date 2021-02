FOTO: Led a sníh na Barboře mizí před očima. Bruslení by byl risk

Čtenář reportér





Ještě v pondělí a v úterý šlo na jezeře Barbora v Oldřichově bruslit, dnes by to šlo už jen stěží. Teploty nad nulou dělají ze sněhu břečku a z ledu vodu. Bruslit tam v tuto chvíli by byl hazard.

Led a sníh na Barboře v Oldřichově u Duchcova mizí před očima. | Foto: Deník / Zdeněk Traxler