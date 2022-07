"Už to byla o dost nižší účast, než v minulých dvou ročnících. Vysvětlujeme si ji nepříznivou předpovědí počasí, která se promítla i do finální účasti. Jsme ale rádi za každého jednoho piknikáře, který se zapojil do šíření myšlenky pospolitosti, k němuž naše akce slouží," říká zakladatel spolku Robert Zauer.