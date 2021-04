4 kilometry + 1,5 hodiny + 4 lidi = 6 pytlů odpadu. Trasa Hetov - Štěpánov kolem silnice.

Úklid na Hrobčicku. | Foto: Obec Hrobčice

"Vedly plechovky od nápojů a zavařovací sklenice. Hliníkové obaly by měly být zálohovány stejně jako petlahve. Navštívila nás Lucie Beyerová a přivezla vynikající trhací chleba, ochutnali jsme ho poprvé a je luxusní," ohodnotila svoji sobotní náplň Jana Syslová z Hrobčic. Přidala fotografie nejen ze své úklidové mise. Poděkovala i dalším, kteří se do sobotní jarní úklidové akce zapojili. Razice, díky Enduro Hrobčice. Poděkování zamířilo také do Červeného Újezdu a dalších částí Hrobčicka.