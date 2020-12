V průběhu koronavirové pandemie vznikla v Nákupním centru Fontána nová výstava, která potěší všechny milovníky vánočních svátků a tradičních krušnohorských řemesel. Krušnohorské Vánoce - tak zní název výstavy, která by měla být k vidění v 1. patře od 30. listopadu do 6. ledna 2021.

Na výstavě ve Fontáně najdete i díla dětí z MŠ Jeníkov. | Foto: NC Fontána

"Není to poprvé, co v předvánoční čas pořádáme podobnou výstavu s vánoční tématikou. Ta letošní je navíc z velké části věnovaná dětem z Mateřské školy z Jeníkova. Právě tato školka s naším centrem celoročně spolupracuje a dalším společným výsledkem je výstava nádherných vánočních prací dětí, rodičů i pedagogů z Jeníkova," říká za NC Fontána Teplice Karel Schön. A co si školka připravila? K vidění budou sněhuláci, adventní kalendář z papíru, sněhové vločky, vánoční obrázky a další krásná díla. A to není vše. "Výstava je doplněna o výrobky z Krušných hor. Díky spolupráci s Partnerským spolkem Litvínov mohou návštěvníci výstavy vidět ručně vyřezávané dřevěné betlémy, v jednom případě je k vidění i výrobek starý přes sto let. Nechybí populární "doutnáčci", tedy tradiční dřevěné výrobky, které do Teplic přicestovaly z Nové Vsi v Krušných horách, dodává Karel Schön.