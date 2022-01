„Srpen v lednu aneb globální oteplování v praxi,“ usmál se teplický fotograf Milan Stryja, který se aktivně věnuje otužování. Na nedělení akci Srpen v lednu na Barboře přišlo 20 otužilců. Někdo si přinesl nafukovacího plameňáka a někdo zase krokodýla. Nechyběly ani koktejly. „Z některých snímků by člověk skoro nepoznal, že to není foceno v létě ale v lednu. Děkuji všem odvážným modelům. Všichni jsme si to náramně užili,“ dodal Stryja. (tx)