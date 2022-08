Jakmile vstoupíte do tropického skleníku, hned před vámi se tyčí dva vzrostlé exempláře chlebovníku obecného (Artocarpus altilis, breadfruit). Na podzim roku 2020 nezralé plodenství brzy opadlo. Nyní je možné pozorovat na obou exemplářích pomalu se vyvíjející ovoce – breadfruit. Chlebovník blíže ke vstupu do xerického skleníku nese dvě plodenství, ten za ním pak tři plodenství. „V závislosti na podmínkách uvidíme, zdali dojde k dozrání nebo předčasnému opadu. Pokud se budou plody vyvíjet, pak je návštěvníci mohou obdivovat přibližně tři měsíce. Jestliže nám nebude přáno, tak dobu kratší,“ říká kurátor Jan Ptáček. Jak už jeho umístění napovídá, chlebovník obecný je doma v Tichomoří, ale dnes se pěstuje v tropických oblastech celého světa. Chlebovník obecný je jednou z nejvýnosnějších rostlin, za jednu sezónu může poskytnout 50 až 150 plodenství o hmotnosti pohybující se od 0,25 až do 6 kg v závislosti na podmínkách, ve kterých se strom pěstuje. „Návštěvníci tyto stromy nemohou minout, neboť se jedná o výrazné dominanty úvodní expozice tropického skleníku. Hledat plodenství vysoko v korunách může být oříškem, ale v tropickém pralese také nemáte krásy přírody ve výši očí,“ říká ředitel zahrady Petr Šíla. Oba exempláře byly vypěstovány ze semen v roce 2004 a pocházejí od firmy Meyer & Mongkol.