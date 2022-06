Nedílnou součástí těchto setkání je i soutěž o největší rodinu. Tou je míněna příbuzenská skupina s pojmenovatelnými příbuzenskými vztahy, tedy takzvaná „velká rodina“. Záměrem celé akce je zdůraznit význam „velké rodiny“ pro péči o člověka se zdravotním postižením. Největší skupinou příbuzných, tedy největší rodinou minulých let, je čtyřicetičlenná rodina v roce 2017, největší účast na setkání byla v roce 2013. Tehdy se nás sešlo 129. A protože domácí mazlíček je také členem rodiny, to platí v rodině s dítětem s postižením dvojnásob, přidáváme na diplomy a do našich statistik i pejsky. V případě rovnosti pak i oni rozhodují. Jednou byli mezi účastníky setkání i dva koně.