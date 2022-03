S úděsem jsme hleděli na obrazovky a četli znovu a znovu: Rusko napadlo Ukrajinu! Co to znamená? Bude válka? Co budeme dělat? Toho rána před začátkem vyučování nebylo nikoho, kdo by mluvil o něčem jiném než o válce na Ukrajině. S každým učitelem, který přišel do hodiny, jsme diskutovali o tom, co bude, co se to děje, jak se to mohlo stát. Ale hlavně, jak můžeme pomoci. A tak jsme hned navečer začali plánovat humanitární sbírku na naší škole. Přišlo se s nápadem modro-žlutého srdíčka.