Studenti Hotelové školy Teplice nedávno absolvovali tradiční lyžařský výcvik.

Hotelovka lyžovala v Krkonoších. | Foto: Archiv

„Zalyžovat jsme si opět vyrazili do Krkonoš na prověřené sjezdovky na Černou horu. Přestože je zima zatím celkem skoupá na sněhovou nadílku, v Krkonoších jsou velmi dobré lyžařské podmínky. Dokonce nám po dvou zamlžených dnech vysvitlo i sluníčko, které nám dělalo společnost téměř až do odjezdu. Už teď se těšíme, až se do „Jánek“ zase vrátíme,“ napsali studenti 1. ročníku Hotelové školy.