Tentokrát však bylo finále velice dramatické, protože domácí celek Baník Most – bílí dělila od triumfu jediná vteřina. V poslední vteřině závěrečného zápasu bohužel Most inkasoval, a tak se vítězem znovu staly Teplice. Turnaje se zúčastnilo šest týmů, a to Baník Most bílí, Baník Most zelení, FK Teplice, FK Ústí nad Labem, Baník Souš a FK Bílina.