FOTO: Vánoční Teplice a OC Olympia. Podívejte se, jakou mají výzdobu

Hvězdy, zvonky, betlémy, světýlka, tak to vše můžete vidět v teplických ulicích. Na vánoční strom narazíte třeba na teplickém náměstí Svobody či na Zámeckém náměstí. Jsou to krásně ozdobemé stromy, co říkáte?

Vánoční Teplice. | Foto: Deník/Zdeněk Traxler