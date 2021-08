Včely medonosné chováme na Gymnáziu Teplice (GT) již deset let. Nyní uprostřed léta 2021 máme již nějaký ten med stočený a nastal čas, kdy je třeba včely přikrmit. To dobře ví vrchní školní včelař Martin Rak.

Včely na gymnáziu chovají už 10 let. O med je velký zájem. | Foto: Gymnázium Teplice

Podle jména by se sice hodil spíše na chovatele korýšů, ale on si vybral včely. V sedmi úlech na terase budovy C jich má asi 350 tisíc. Protože jde o včely středoškolačky, nese jejich výrobek ochrannou značku chytrý med. Náš med (díky vzdělaným včelám) obsahuje kromě 35 % fruktózy, 30 % glukózy, 5 % sacharózy, 5 % maltózy, 4 % dalších cukrů, 17 % vody a 4 % příměsí (minerály, pyly, proteiny, aminokyseliny, pryskyřice) také zvláštní složitou látku nazvanou cerebrobonnum, která významně prospívá rozvoji kognitivních funkcí lidského mozku. O náš chytrý med je velký zájem a není snadno k sehnání.