Návštěvníkům nabízí výhled do dlaně Teplicka s pozadím Českého středohoří. Na Stropník vede několik cest. Vyrazit můžete buď z údolí, od nádraží Osek, kolem zříceniny hradu Rýzmburk. Nebo zajet autem na výchozí parkoviště na Dlouhou Louku a pokračovat procházkou po pohodlné cestě k vrcholu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.